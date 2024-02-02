Допомога Україні від ЄС - гарний приклад, але Конгрес США має виконати свою роль - Держдеп

Рішення Євросоюзу щодо створення Українського фонду є гарним прикладом того, що Україну підтримує широка коаліція країн, але Конгрес США все ж має виконати свою роль, ухваливши додатковий пакет з понад $60 млрд допомоги для українців.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Сьогоднішнє рішення ЄС лише підкреслює те, про що держсекретар говорив знову й знову: не тільки Сполучені Штати підтримують Україну, а широка коаліція союзників і партнерів у Європі та в усьому світі робить це»,- зауважив представник Держдепу.

За його словами, якщо подивитися на загальний фінансовий внесок на підтримку України, то європейські країни внесли більше. Зокрема, Сполучені Штати виділили близько $75 мільярдів допомоги, тоді як європейські країни разом внесли близько $110 мільярдів.

Міллер привітав рішення європейських союзників і партнерів продовжити підтримку України, яка надалі протистоїть агресії РФ.

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«Отже, це значною мірою є колективними зусиллями, і ми вважаємо, що в інтересах національної безпеки США, щоби Конгрес виконав свою роль, активізував і ухвалив запит на додаткове фінансування, надісланий президентом»,- резюмував речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, директор ЦРУ заявляв, що США "заб'ють у власні ворота", припинивши допомогу Україні. Він зазначив, що Росія вже програла війну в багатьох аспектах, бо втратила понад 315 тисяч російських військових і дві третини танків від свого довоєнного парку. Росія навіть не наблизилася до своєї мети – захопити Київ і підкорити Україну.

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