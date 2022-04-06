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Допомога від Байдена Україні та зростання загрози світового конфлікту: п'ять головних новин ночі

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Допомога від Байдена Україні та зростання загрози світового конфлікту: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин ночі:

  • Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні додаткову військову допомогу в розмірі до $100 млн.  Читати далі –>
  • Голова об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Мілі переконаний, що чинний порядок у світі стає дедалі нестабільнішим, і загроза серйозного міжнародного конфлікту збільшується. Читати далі –>
  • Сполучені Штати у координації з країнами Групи 7 та Європейським Союзом введуть новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на масові вбивства мирних жителів на Київщині. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Читати далі –>
  • У Гостомелі на Київщині за 35 днів російської окупації щонайменше 400 людей зникли безвісти. Читати далі –>
  • Росія через свого постійного представника при ООН Василя Небензі визнала, що веде в Україні війну, а не "спеціальну операцію". Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сказав на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу масових убивств у Бучі Читати далі –>

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