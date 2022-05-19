Допомога від США та ситуація з врожаєм через війну: головні новини ночі 189 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 19 травня:
- Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні. Читати далі –>
- Цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах. Читати далі –>
- США заявили про збільшення на $215 мільйонів власного внеску у глобальну продовольчу допомогу та анонсували новий пакет обсягом $5,5 мільярда на забезпечення гуманітарної підтримки й посилення глобальної продовольчої безпеки. Читати далі –>
- Готується так званий "престур" російських пропагандистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів. Читати далі –>
- Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду. Читати далі –>
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