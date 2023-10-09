Допомога захисникам: «Українська команда» передала бійцям Третьої штурмової позашляховик

Волонтери «Української команди» передали позашляховик Mitsubishi Pajero бійцям 3-ї ОШБр, які зараз знищують ворога під Бахмутом.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Волонтерського штабу.

«Українська команда» постійно допомагає нашим героям. Дронами, іншим обладнанням, медикаментами, автомобілями. Позашляховик Mitsubishi Pajero одразу вирушив на передову. Впевнений: він полегшить виконання бойових задач і збереже життя нашим героям», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

В «Українській команді» зазначили, що легендарна Третя штурмова бригада, колишній полк спецпризначення «Азов», була створена в Києві у перші дні широкомасштабного російського вторгнення. Вона звільняла від окупантів Київську область та Херсон. Нещодавно звільнила Андріївку. І дуже переконливо б’є ворога під Бахмутом, наголосили в «Українській команді».

Раніше повідомлялося, що волонтери «Української команди» проїхали понад 200 км вздовж лінії фронту, щоб розвезти допомогу 6 батальйонам та бригадам. Також повідомлялося, що «Українська команда» передала велику партію дронів-камікадзе розвідникам ГУР.