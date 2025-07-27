Допомога чи відступ: Трамп опинився перед вибором у війні Путіна проти України – Портников

Дональд Трамп / © Associated Press

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Україна вже найближчими тижнями має почати переговори зі США про нову модель військової допомоги. І водночас Дональду Трампу доведеться визначитися — чи він справді хоче покарати Володимира Путіна за затягування війни.

Про це заявив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников у своєму відеоблозі.

Він нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо нещодавно підтвердив роздратування президента Трампа діями Кремля, які, попри шість телефонних розмов, не призвели до жодного реального зрушення в питанні припинення війни.

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“Дональд Трамп втрачає терпіння і волю чекати, поки російська сторона щось зробить. Це не його війна, але він хоче довести її до закінчення”,— цитує Портников слова Рубіо, сказані в ефірі Fox News.

На думку оглядача, у Вашингтоні вже сформувалося чітке розуміння того, що Путін свідомо затягує процес і не налаштований на компроміс. Трамп, за словами Рубіо, не дозволить себе втягнути в нескінченні переговори без результату.

Однак головне питання, за словами Портникова, полягає в іншому: що буде, якщо Трамп вирішить покарати Путіна за його непоступливість? Одним із кроків, який може стати відповіддю, — продовження військової допомоги Україні.

“Серед кроків, на які може піти Дональд Трамп, насамперед можна сказати про продовження військової допомоги Україні”, — зазначає Портников.

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Проте нині в західних столицях уже точиться дискусія щодо того, як саме виглядатиме така підтримка. Ймовірно, адміністрація Трампа наполягатиме на тому, щоб саме європейські союзники платили за американську зброю, яку отримуватиме Україна.

Це означає, що обсяги допомоги, навіть у разі її продовження, будуть значно меншими, ніж ті, що надходили за президентства Джо Байдена. Виділений Конгресом пакет допомоги вже майже вичерпаний.

“За наступні тижні Україні треба буде обговорювати із США нову модель допомоги”, — підкреслює Портников.

На його думку, саме тоді стане зрозуміло, наскільки Трамп готовий перейти від заяв до дій.

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“Або США самі допомагатимуть Україні в боротьбі з агресією, або будуть шукати гроші у європейців — але тоді й зброї буде менше. А отже, і покарання Путіна не буде реальним”, — резюмував оглядач.

Раніше Віталій Портников заявляв, що після завершення 50-денного терміну, який Дональд Трамп нібито дав Путіну, США будуть змушені ухвалювати нові рішення щодо військової допомоги Україні.