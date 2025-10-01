ТСН у соціальних мережах

Політика
513
2 хв

Допомога США зависла під питанням — що чекає на Україну далі

Експерт розповів, чи змінить призупинення фінансування США ситуацію для України.

Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Призупинення фінансування США не матиме кардинального значення, оскільки ключові шляхи фінансування вже перекрито, а пакети колишнього президента США Джо Байдена вичерпано.

Таку думку висловив директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко у етері КИЇВ24.

Експерт стверджує, що ситуація з бюджетом США не спричинить значних змін, оскільки ключові канали фінансування було перекрито раніше:

«Для допомоги України очевидно, що ця ситуація не буде мати дуже кардинального значення. Чому? Тому що, по-перше, сам Трамп перерізав основний шлях постачання озброєння України і фінансування. Соціально-економічна сфера України жодним чином не фінансується, як і військово-оборонна сфера з боку США».

Вичерпання пакетів та європейська роль

Він також наголосив, що військові пакети, закладені попередньою адміністрацією, вже закінчилися, а постачання озброєння тепер здійснюється іншими шляхами:

«Вже якраз, по суті, від вересня місяця закінчилися ті пакети, які ще Байден закладав для військової допомоги. Тому зараз тільки купують європейці і постачання йде, зокрема, озброєння, яке нас найбільше цікавить. Постачання йде або з урядових фондів, які зараз буде заморожено, або озброєння безпосередньо йде, вивозиться від виробників, тобто з заводів і фабрик».

Оцінювання суми у $400 мільйонів

Щодо 400 мільйонів доларів, які закладено на військові потреби України у новому бюджеті США, експерт вважає цю суму недостатньо критичною для того, щоб кардинально змінити ситуацію:

«Тобто в цьому випадку цей бюджет, який зараз під питанням його ухвалення США, там є 400 мільйонів закладено на військові потреби України. Це не є сьогодні — звичайно, для нас це важлива сума для допомоги Україні в наших умовах — але 400 мільйонів на сьогодні це не є тією критичною сумою, яка дуже кардинально може вплинути на ситуацію в Україні».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт на $892,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що стартує 1 жовтня. У цей бюджет, попри опір багатьох республіканців, заклали $400 мільйонів на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

2019 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заблокував надання військової допомоги Україні через годину після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.


513
