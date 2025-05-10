Допомога та гарантії безпеки для України: Мерц заявив, що публічних обговорень не буде

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що «коаліція охочих» у співпраці зі США зробить усе можливе для закінчення війни в Україні. Але він виступає проти публічних обговорень заходів та рішень, які спрямовані на досягнення миру.

Про це він сказав під час спільної пресконференції лідерів «коаліції охочих».

«Я продовжую певною мірою політику попереднього уряду, яка тривала попередні три з половиною роки. Ми ухвалили багато рішень разом, і у квітні 2022 року ми спільно працювали в Бундестазі. Я був одним з перших політиків у Німеччині, хто приїхав до України у травні 2022 року», — нагадав Мерц.

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За його словами у Німеччині розуміли і розуміють, що мають підтримувати Україну не тільки заради власне українців. Це також відповідає спільним європейським інтересам.

«Ця війна загрожує не тільки територіальній цілісності України. Ця війна намагається повністю знищити політичний порядок Європи. Ось чому ми поруч з Україною. Масштаб того, що ми робимо, це те, що ми ще ближче і тісніше будемо розглядати з нашими партнерами в майбутньому в межах коаліції охочих», — підкреслив німецький канцлер.

Він також додав, що Німеччина у форматі коаліції, разом з Польщею, Францією та Великою Британією, зробить все можливе для закінчення війни Росії проти України.

«Ті заходи, яких ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну, і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, це не тема для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішнього, в такому ж форматі, разом зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що найважливіше, це те, що США залишаються залученими, вони залишаються з нами», — наголосив Мерц.

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Водночас він зазначив, що рішення про надання Україні гарантій безпеки ухвалюватимуться «тоді, коли прийде час».

«І ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли це буде на часі», — підсумував Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться. Канцлер Німеччини наголосив, що Київ отримає посилену допомогу, якщо РФ не погодиться на тривале перемир’я.