Допомога від США на паузі: військовий експерт поділився обнадійливим прогнозом

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Військовий експерт Сергій Грабський прокоментував ситуацію з американською військовою допомогою Україні. За його словами, наразі відбувається певна ревізія та інспекція надання допомоги, що є природною процедурою.

Про це він сказав в ефірі «Ми-Україна».

Водночас, попри наявні запитання до діючої адміністрації США, підтримка України залишається стабільною.

Реклама

«Я маю не просто надію, а переконання, що такі відхилення від генеральної лінії допомоги Україні будуть швидко подолані. Ми продовжимо отримувати підтримку від Америки», — сказав він.

Грабський наголосив, що миттєвих змін на фронті через цю перевірку чікувати не варто, адже існує механізм ешелонування запасів, що дозволяє країні утримувати боєздатність протягом певного часу.

Водночас можливі «просадження» в постачаннях можуть датися взнаки через певний період, залежно від обсягів недоотриманого озброєння.

Військовий експерт висловив надію, що відхилення від генеральної лінії підтримки України будуть швидко усунуті, і США й надалі будуть надавати необхідну допомогу в захисті демократії.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.

Проте у Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Для з’ясування всіх обставин відомство попросило про телефонну консультацію з партнерами зі США.