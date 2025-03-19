Допоможе розкрити можливий блеф Путіна: Мелоні зробила "найпростішу пропозицію з усіх" щодо України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні воктре закликала поширити дію статті 5 НАТО на Україну, адже це, за її словами, "найпростіший і найефективніший" спосіб гарантувати безпеку та водночас перевірити справжні наміри Кремля.

Про це повідомляє askanews.it.

Під час виступу в Палаті депутатів прем’єрка Італії заявила, що найпростіший і водночас найефективніший спосіб стримати Росію — поширити безпекові гарантії НАТО на Україну.

"Моя позиція завжди була чіткою як щодо неефективних пропозицій інших країн, так і щодо пропозицій, які висуває Італія, а саме щодо поширення статті 5 НАТО на Україну. Саме це здається найпростішою та найефективнішою пропозицією з усіх інших ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна", — сказала Мелоні.

Вона вважає, якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не має приймати гарантії безпеки

На думку Мелоні, її пропозиція має бути винесена на стіл переговорів:

"Ми не повинні сліпо слідувати за чужими ініціативами, лише тому що вони вже сформовані. Наша роль — пропонувати власні рішення. І той, хто має сміливість їх висувати, робить щось справді корисне", — сказала Мелоні.

Раніше вже йшлося про пропозицію поширити п'яту статтю НАТО на Україну.

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