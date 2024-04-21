Допоможе виграти війну чи просто її подовжить: Зеленський про роль допомоги США

Зеленський певен, що завдяки пакету допомоги США є шанс перехопити ініціативу на фронті.

Завдяки пакету допомоги від США в України з'явиться шанс на перемогу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC.

Зеленський наголосив, що наразі для України пріоритетними є далекобійна зброя та системи ППО.

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На запитання, чи допоможе цей пакет Україні виграти війну чи просто продовжить її, президент відповів, що це залежить від того, коли українці отримають зброю.

"Якщо ми отримаємо це за півроку — добре, у нас процес зупинився на півроку, і ми маємо втрати на кількох напрямках. Втрати в людях, в техніці. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння", – сказав він.

Зеленський також відповів на нещодавні повідомлення про те, що колишній президент Дональд Трамп у разі обрання тиснутиме на Україну, щоб вона віддала частину території Росії в обмін на припинення війни, сказавши: "Чутки та різні чутки, я в це не вірю".

Він також висловив сумнів у тому, що Путін коли-небудь погодиться на таке врегулювання та буде дотримуватися його.

"Ви ніколи не можете довіряти Путіну", – попередив Зеленський.

Нагадаємо, в суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів. Тепер це рішення має схвалити Сенат.

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