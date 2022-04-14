"Допоможіть Україні зі зброєю": Зеленський показав світу відео з жахами війни

Президент закликав також припинити годувати російську військову машину та не купувати в РФ нафту й газ.
Президент України Володимир Зеленський опублікував емоційний відеозапис, на якому зафіксовані жахи сучасної війни, що триває вже 50 днів, зокрема звірства окупантів щодо людей та руйнування населених пунктів.
Відповідний ролик опублікований у Мережі 14 квітня.
"50 днів нас цинічно намагаються знищити. 50 днів український народ героїчно чинить спротив. Ми не боїмося нічого, бо знаємо, за що боремося. У нас достатньо сміливості покінчити зі злом", – йдеться у підписі до відео.
"Припиніть годувати російську військову машину. Допоможіть Україні зі зброєю. Тоді мир та добро переможуть значно швидше", – закликав Зеленський.
Обережно! На відео зафіксовані сцени насильства.
Нагадаємо, 8 квітня президент теж публікував емоційне відео, яке демонструє, до чого призводить купівля російськиї нафти й газу. У ролику теж містився заклик припинити годувати російську військову машину.
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