"Допоможіть Україні зі зброєю": Зеленський показав світу відео з жахами війни

"Допоможіть Україні зі зброєю": Зеленський показав світу відео з жахами війни

Президент закликав також припинити годувати російську військову машину та не купувати в РФ нафту й газ.

Президент України Володимир Зеленський опублікував емоційний відеозапис, на якому зафіксовані жахи сучасної війни, що триває вже 50 днів, зокрема звірства окупантів щодо людей та руйнування населених пунктів.

Відповідний ролик опублікований у Мережі 14 квітня.

"50 днів нас цинічно намагаються знищити. 50 днів український народ героїчно чинить спротив. Ми не боїмося нічого, бо знаємо, за що боремося. У нас достатньо сміливості покінчити зі злом", – йдеться у підписі до відео.

"Припиніть годувати російську військову машину. Допоможіть Україні зі зброєю. Тоді мир та добро переможуть значно швидше", – закликав Зеленський.

Обережно! На відео зафіксовані сцени насильства.

Нагадаємо, 8 квітня президент теж публікував емоційне відео, яке демонструє, до чого призводить купівля російськиї нафти й газу. У ролику теж містився заклик припинити годувати російську військову машину.

Читайте також: