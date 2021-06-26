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Доповідь США про НЛО та варіанти допомоги Україні після "Північного потоку-2". П'ять новин, які ви могли проспати

Доповідь США про НЛО та варіанти допомоги Україні після "Північного потоку-2". П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Американська розвідка оприлюднила першу за півстоліття доповідь про природу НЛО. Читати далі –>
  • США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Читати далі –>
  • Одну людину вбили під час футбольного матчу в Марселі. Також ще одна людина отримала важкі поранення. Читати далі –>
  • У Колумбії вертоліт, на борту якого перебував президент країни Іван Дуке, обстріляли невідомі, коли апарат здійснював проліт над східною частиною південноамериканської республіки. Читати далі –>
  • Прокурори Мангеттену поінформували компанію Trump Organization, що найближчим часом їй можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення через розслідування угод її власника — експрезидента США Дональда Трампа. Читати далі –>