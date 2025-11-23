ЄС пропонує мир, але з умовами: що буде з чисельністю ЗСУ та хто контролюватиме лінію розмежування

Європейський союз / © Associated Press

Реклама

Україна разом із ключовими країнами ЄС готує зустрічну позицію щодо можливого плану врегулювання війни, який Вашингтон представить у Швейцарії.

Про це пишуть Bloomberg та The Telegraph.

Як зазначається у матеріалі, європейські партнери та Київ наполягають, що будь-які розмови про територіальні компроміси з Росією можуть початися лише після повного припинення бойових дій і фіксації ситуації на поточній лінії фронту.

Реклама

За даними джерел, знайомих зі змістом документа, європейська сторона вимагає від США гарантій безпеки для України, які за рівнем будуть наближені до п’ятої статті НАТО. Крім того, вони наполягають на використанні заморожених російських коштів для відбудови та компенсацій Україні. Водночас вимоги Москви передати їй контроль над підконтрольними Києву територіями на Сході союзники категорично відкидають.

Передбачається, що російські активи залишаться заблокованими доти, доки Кремль не погодиться компенсувати завдані збитки. Лише після виконання умов санкції можуть почати послаблювати поетапно, а економічні зв’язки — частково відновлювати.

Європейську пропозицію мають обговорити під час зустрічі радників із нацбезпеки США, України та Європи після консультацій у Женеві з адміністрацією Дональда Трампа, який вкотре заявляє про потребу швидкого завершення війни.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що вже зустрівся з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, наступний раунд переговорів відбудеться за участі делегації США, і “ми налаштовані дуже конструктивно”.

Реклама

Американський варіант, який обговорюється, містить низку спірних пунктів. Зокрема, він передбачає виведення українських військ із частини Донбасу, що не була повністю окупована РФ, та створення на цій території демілітаризованої зони, яку мали б визнати російською. Фактичне визнання Криму, Донецька та Луганська також входить до пропозиції.

Більшість нинішньої лінії фронту, зокрема Херсонщина та Запоріжжя, у цьому варіанті залишаються “замороженими”.

Також у документі міститься пункт про обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців, що Європа та країни G7 уже публічно розкритикували, наголосивши на неприпустимості зменшення обороноздатності України та зміни її кордонів.

За словами джерел, щодо низки положень, зокрема повернення полонених і дітей, а також відновлення родин, Україна та союзники готові працювати. Контроль за виконанням майбутньої угоди, за пропозицією США, має здійснюватися спеціальною радою з питань миру під головуванням Дональда Трампа.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 листопада у Женеві високопосадовці з Європи, США та України зібралися для обговорення запропонованого Вашингтоном проєкту мирної угоди.