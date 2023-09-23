Дорогою із заокеанського турне Зеленський зупинився в Польщі і вручив нагороду Дуді (фото)

У суботу, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський дорогою із заокеанського турне зробив коротку зупинку в Польщі, щоб нагородити двох польських волонтерів у той час, коли відносини між Києвом і Варшавою дуже напружені, зокрема, через імпорт українського збіжжя, який вже майже пів року блокує Польща.

Про це він написав у соцмережі Х (раніше відомі як Twitter).

Повертаючись зі США та Канади, Зеленський зупинився у східнопольському місті Любліні, де український президент, за його словами, “мав честь нагородити двох видатних поляків-волонтерів українськими державними нагородами”.

Серед нагороджених – журналістка TVN Discovery Poland Б’янка Залевська, яка допомагала надавати гуманітарну допомогу українцям і транспортувати поранених дітей до польських лікарень.

Президент Зеленський вручає нагороду журналістці Б’янці Залевській / Фото: Сайт президента України

Нагороду також отримав Даміан Дуда – волонтер і медик, який зібрав бригаду медиків для порятунку наших поранених бійців на передовій, а також створив фонд допомоги медикам, організовував тренування та надання життєво необхідної медичної допомоги.

Президент Зеленський вручає нагороду волонтеру Даміану Дуді / Фото: Сайт президента України

“Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!” - наголосив у своєму дописі президент України.

За інформацією польських ЗМІ, під час несподіваної зупинки в Польщі Зеленський не зустрічався з польськими офіційними особами.

Чому загострилися стосунки між Польщею та Україною

Минулого тижня Польща продовжила ембарго на українське зерно, щоб захистити інтереси своїх фермерів, викликавши суперечку з Києвом, незважаючи на те, що вона є близьким партнером.

Також читайте Сварка не на жарт: чи є шанс на примирення з Польщею та чому справа не лише в зерні

Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Словаччину та Угорщину, які також зберегли обмеження на українське зерно, незважаючи на їх скасування Брюсселем.

У вівторок, 19 вересня, український президент засудив в ООН той факт, що "деякі країни, які солідарні з Україною опосередковано підтримують Росію". Це викликало обурення Варшави, яка викликала українського посла.

Тоді ж Польща оголосила, що більше не постачатиме нову зброю Києву, а просто продовжить раніше погоджені поставки та зосередиться на модернізації своєї армії.

Варшава є одним із головних союзників Києва у збройному конфлікті проти Росії, через її територію в основному проходить західна військова допомога.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, як з другом, "віч-на-віч, точно не в світлі камер".

Читайте також: