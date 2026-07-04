«Дорогий Трампе»: Путін зробив несподівану заяву про відносини між США та РФ

Путін і Трамп / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу вітання з нагоди 250-річчя незалежності США і заговорив про налагодження «взаємовигідних відносин між країнами».

Лист-привітання публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Путін, очевидно, забув про пропагандистський наратив, що США та Захід — «це вороги народу». У листі до Трампа очільник Кремля заявив про налагодження «конструктивних, рівноправних та взаємовигідних відносин між країнами, що відповідає інтересам як двох народів, так і всього світового співтовариства».

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Також він побажав американському лідеру та його близьким «благополуччя та успіхів», а громадянам США — «щастя та процвітання».

«Дорогий Дональде, прийми щирі вітання з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Підписання Декларації незалежності США не тільки започаткувало існування вашої держави, але й стало важливою віхою світової історії. Росія тоді беззастережно підтримала північноамериканських колоністів у їхній боротьбі за свободу від британського панування», — йдеться у тексті привітання.

Ба більше, Путін, який розпочав одну із найжорстокіших воєн в Європі, цинічно заявив, що США та Росія «несуть особливу відповідальність за забезпечення безпеки та стабільності в глобальному масштабі». Тут він згадав про перемогу над нацизмом, забувши про криваві злочини своєї армії в Україні.

«Ми були союзниками у двох світових війнах, разом позбавили людство від жахів нацизму, а потім відіграли важливу роль у становленні основ сучасного світоустрою. І сьогодні Росія та Сполучені Штати — як дві найбільші ядерні держави — несуть особливу відповідальність за забезпечення безпеки та стабільності в глобальному масштабі», — сказано у листі.

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Після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп зробив низку приязних до України заяв, які викликали дискусії про зміну позиції США. Зокрема, Трамп висловив сумніви, що Путін переможе у війні. Однак експерти вважають, що такі заяви не свідчать про радикальну зміну його політичного курсу. Трамп завжди переслідує власні політичні інтереси.

Однак російський диктатор назвав очільника Білого дому «більш ніж зрілим і досвідченим політиком». Крім того, він повідомив, що в Москві наразі очікують на візит офіційної американської делегації.

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