Дорожча нафта не врятує Росію: у чому головна проблема Кремля

Клімкін

Реклама

Російська економіка має глибокі структурні проблеми, які неможливо вирішити лише додатковими доходами. Навіть збільшення надходжень від енергоресурсів не змінить загальної ситуації.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі «Новини.LIVE».

За словами Клімкіна, Путін отримав додаткові гроші, але вони не вирішать його структурних питань в економіці.

Реклама

«Вона все одно буде шкутильгати. Але додаткові гроші можна розкидати на соціалку. Там то інтернет відключають, блекаути, то хтось записує відео „Путін — ***“… Потрібно когось починати зачищати. Це йде хвилями. Там є свої елементи нестабільності», — пояснив Клімкін.

Водночас Клімкін припустив, що Трампу зараз невигідно домовлятися з Путіним. Він зачекає.

«Але нескінченно він не може чекати, тому що вибори наближаються. Трампу суперпоспішати — ні. Але росто сісти і дивитися, як трупи ворогів пропливуть, на жаль, теж не його історія» — завершив дипломат.

Як ми писали раніше, президент РФ Володимир Путін напередодні 9 травня опинився у складній ситуації та може намагатися залучити лідера США Дональда Трампа до тиску на Україну. Про це заявив дипломат Володимир Огризко. Водночас, за його словами, вплив США на Україну вже не є вирішальним. Щобільше, проблеми всередині російської еліти лише поглиблюють кризу для Кремля. На думку дипломата, Трамп не допоможе Путіну.

Реклама

Новини партнерів