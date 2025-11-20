ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Досягнення миру передбачає взаємні поступки Росії та України — високопосадовець США

Повідомлення у пресі про те, що Росії не потрібно буде йти на компроміси для досягнення мирної угоди, не відповідають дійсності.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк
Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

Досягнення миру між Україною та Росію вимагатиме як поступок, так і взаємностей з обох сторін.

Про це в четвер, 20 листопада, сказав американський високопосадовець під час зустрічі з журналістами в Києві.

За його словами, не потрібно довіряти повідомленням у пресі, з яких можна зробити висновок про те, що Росії не потрібно буде йти на компроміси для досягнення мирної угоди.

Він наголосив, що деякі повідомлення ЗМІ обґрунтовані, а деякі — ні.

Водночас посадовець відмовився детально описувати, що зараз обговорюється, пояснивши це тим, що дипломатичні переговори «потрібно проводити за зачиненими дверима».

«Це значною мірою думка президента Трампа, що досягнення миру вимагатиме як поступок, так і взаємностей з обох сторін, і він дуже чітко це висловлює. Це його очікування», — зауважив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та закінчення війни.

Після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом у Києві український лідер наголосив, що Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie