Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Досягнення миру між Україною та Росію вимагатиме як поступок, так і взаємностей з обох сторін.

Про це в четвер, 20 листопада, сказав американський високопосадовець під час зустрічі з журналістами в Києві.

За його словами, не потрібно довіряти повідомленням у пресі, з яких можна зробити висновок про те, що Росії не потрібно буде йти на компроміси для досягнення мирної угоди.

Реклама

Він наголосив, що деякі повідомлення ЗМІ обґрунтовані, а деякі — ні.

Водночас посадовець відмовився детально описувати, що зараз обговорюється, пояснивши це тим, що дипломатичні переговори «потрібно проводити за зачиненими дверима».

«Це значною мірою думка президента Трампа, що досягнення миру вимагатиме як поступок, так і взаємностей з обох сторін, і він дуже чітко це висловлює. Це його очікування», — зауважив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та закінчення війни.

Реклама

Після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом у Києві український лідер наголосив, що Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.