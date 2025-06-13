Досягнення миру в Україні: Сибіга назвав три основні пункти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ключовим кроком до досягнення миру є припинення вогню. Окрім цього, є ще два важливі пункти.

Про це Сибіга сказав на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, повідомило МЗС України.

«Наступного тижня виповниться 100 днів, відколи Україна погодилася на припинення вогню за пропозицією США та Президента Трампа. Ми готові рухатися вперед. Припинення вогню — це ключовий крок до миру, і ми маємо тиснути на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на нього», — цитує міністра зовнішньополітичне відомство.

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Сибіга назвав три основні пункти, необхідні для досягнення миру: залучення США, посилення санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити РФ закінчити війну чи принаймні зупинити її — потрібна сильна допомога США та тиск на Москву.

На думку Зеленського, єдиний крок, після якого президент Росії Володимир Путін захоче говорити про мир, — запровадження нових американських санкцій.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти РФ тільки тоді, «якщо це буде необхідно». Він називає відповідний законопроєкт про 500-відсоткові мити для покупців російської нафти «дуже жорстким».

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