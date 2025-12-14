ТСН у соціальних мережах

"Досягнуто значного прогресу": посланець Трампа прокоментував обговорення мирного плану

Переговори української та американської делегацій тривали понад п’ять годин.

Американська делегація на переговорах у Берліні

Американська делегація на переговорах у Берліні / © Соцмережа X

Доповнено додатковими матеріалами

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що на переговорах у Берліні з українською делегацією з приводу мирного плану для України «досягнуто значного прогресу».

Про це він написав у своєму повідомленні в мережі Х.

У повідомленні йдеться, що зустріч між президентом Зеленським, спеціальним посланцем Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п’ять годин.

«Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці», — повідомив Стів Віткофф.

Раніше ЗМІ повідомляли, що переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться в понеділок, 15 грудня.

Поки що невідомо, які саме пропозиції обговорювали сьогодні на цій зустрічі. Однак очевидно, що уряд США вбачає перспективи успіху в Берлінських переговорах, оскільки Дональд Трамп направив делегацію до Німеччини.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що основною темою обговорення на зустрічі у Берліні стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України та можливі параметри майбутніх домовленостей.

