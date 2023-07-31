Дослідники війни пояснили, чому російські блогери приховують удар по Чонгарському мосту

Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар на мосту через Чонгар є помітним переломом у російських репортажах про війну в Україні.

Також це може свідчити про те, що Кремль наказав російським мілблогерам утримуватися від висвітлення певних тем.

Про це пишуть дослідники Інституту вивчення війни ISW.

Нагадаємо, що Збройні сили України 29 липня повідомили про успішний удар українських військ по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь) між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю.

ISW не спостерігав жодної дискусії російських військових блогерів щодо українського удару або російських мілблогерів, які просували заяву «голови» окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст.

Єдиним іншим російським джерелом, яке прокоментувало ці удари, був місцевий російський телеграм-канал, який посилив імовірні заяви російських туристів у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

Російські військові блогери відреагували на український удар на мосту через Чонгар 22 червня масовим обуренням і занепокоєнням, а російські мілблогери регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

Міст Чонгар є помітним вузьким місцем уздовж важливої російської наземної лінії зв’язку, і дуже малоймовірно, що російські військові блогери добровільно проігнорували б успішний або невдалий український удар по мосту.

Раніше ISW оцінювало, що вибрані російські військові блогери, можливо, формують своє висвітлення війни в Україні на користь кремлівських наративів через страх покарання Кремля після видалення відомих критичних голосів у російському інформаційному просторі, зокрема провоєнного критика Ігоря Гіркін і очільника ПВК «Вагнер" Євгена Пригожина.

«Однак загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призведе до такої майже загальної відсутності висвітлення драматичної події, і більш імовірно, що конкретна директива Кремля не висвітлювати збої в критично важливих повідомленнях спричинила цю відсутність звітності», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові 29 липня завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. Але військові не розголошують ні подробиць атаки, ні її наслідків.

Удосвіта 22 червня стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу. Міст зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де наразі здійснюють наступ Збройні сили України.

У Міноборони Британії заявили, що зруйновані мости в Чонгарі, що на адміністративному кордоні Херсонської області та анексованого Криму, були життєво важливими для армії Росії.

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