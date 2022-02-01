Достатні запаси газу і вугілля — Зеленський запевнив, що енергетичних загроз для країни немає

Достатні запаси газу і вугілля — Зеленський запевнив, що енергетичних загроз для країни немає

Зеленський зазначив, що вперше в історії незалежної України використовується увесь потенціал атомної енергетики держави.

Президент Володимир Зеленський запевнив що в Україні достатньо газу та вугілля для успішного проходження опалювального сезону.

Про це глава держави сказав під час виступу у Верховній Раді.

"У нас достатні запаси газу, вугілля. Вперше в історії Україна використовує весь наш потенціал - потенціал атомної енергетики", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що вперше за всі роки Незалежності працюють всі атомні блоки АЕС.

Також глава держави додав, що золотовалютні резерви Україні залишаються на рекордному рівні.

"Це захищає від різних коливань і зміцнює економічний імунітет. Так само, як і сигнали про економічну підтримку від наших західних партнерів, які ми чуємо", - підсумував він.