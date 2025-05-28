ДОТ ініціював закупівлю виключно імпортної військової форми, без допуску українських виробників — Кисилевський

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Відповідний запит на отримання комерційних пропозицій оприлюднений на сайті ДОТ.

Про це повідомив координатор політики "Зроблено в Україні", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Це не просто зрада. Це дуже схоже на державну зраду. Схоже, що працівники цієї організації вже настільки знахабніли, що офіційно шукають собі корупційного заробітку на посередниках, які везуть з Туреччини, В’єтнаму, Бангладеш чи бо зна ще звідки. Хочу запитати керівників ДОТ. Ми мало вам пояснювали, що при купівлі українського товару до 40% його вартості йде в український бюджет, з якого фінансується армія і ваша зарплата? А при купівлі імпортного товару – ви крадете кошти у військових? Здається, що пояснювали достатньо. Значить, ви збираєтесь вкрасти свідомо. Гроші в армії, роботу в українських громадян", — прокоментував запит на отримання комерційної пропозиції ДОТ Дмитро Кисилевський на своїй Facebook- сторінці.

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Дмитро Кисилевський повідомив, що готує депутатський запит щодо ініціативи ДОТ до премʼєр-міністра, міністра оборони, а також правоохоронних органів.

У легкій промисловості України зайнято понад 150 тисяч працівників. Для потреб Сил оборони продукцію шиють десятки великих і сотні малих та середніх виробників по всій країні.