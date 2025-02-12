Дотиснути Путіна до миру: Зеленський підсумував свою розмову з Трампом

Готується угода, яка зміцнить безпеку України та дасть новий поштовх економічним відносинам зі США.

Президент України Володимир Зеленський після своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив сподівання, що Сполученим Штатам разом з Україною та іншими партнерами вдасться змусити президента РФ Володимира Путіна закінчити війну.

Про це він говорив у своєму вечірньому зверненні в середу, 12 лютого.

“Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію та Путіна до миру”, – наголосив він.

Свою розмову із Трампом Зеленський назвав “хорошою” та "детальною", оцінивши її як “дуже предметні перемовини”.

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“Я вдячний президенту Трампу за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир”, – сказав він.

За словами українського президента, розмова з Трампом була тривалою і стосувалася багатьох різних нюансів.

“Ми обговорили багато нюансів – дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін”, – уточнив Зеленський.

Також у своєму зверненні президент згадав про сьогоднішню зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом та підготовку угоди, яка “зміцнить нашу безпеку та дасть новий поштовх нашим економічним відносинам”.

“Ми плануємо всі деталі опрацювати так, щоб уже в межах Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віцепрезидентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки та який документ може це зафіксувати”, – підсумував він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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