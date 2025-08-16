Доторки Трампа та "поглажування его" Путіна під час зустрічі: експертка з мови тіла пояснила, що це означає

Трамп та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін уперше з 2018 року зустрілися віч-на-віч — цього разу в Анкориджі, Аляска. Зустріч розпочалася з усмішок, аплодисментів від Трампа та великої кількості фізичних контактів.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі для Daily Mail зазначила, що американський президент “дав Путіну найбільше погладжування его”, публічно поставившись до нього як до зіркового гостя ток-шоу.

За словами Джеймс, після тривалого привітання Путін виглядав помітно задоволеним, ніби “муркотів від радості”. Перед цим Трамп першим вийшов зі свого літака, підняв у повітря кулак, пройшов червоним килимом і став чекати, доки Путін вийде з борту. Коли російський лідер наближався, Трамп аплодував і посміхався, що виглядало незвично для привітання диктатора, винного у масових вбивствах цивільних.

Під час рукостискання Трамп кілька разів торкався кулаків та біцепсів Путіна, ніби “відновлюючи зв’язок минулих часів”. Водночас як зауважує експертка, аплодисменти Трампа зламали ретельно продуманий протокол зустрічі та стали сигналом “нагороди і святкування”.

Після надмірної дружелюбності на початку переговорів, у залі для офіційних перемовин Трамп перейшов до “важкої, владної пози”, його обличчя стало суворим, а пальці почали нервово постукувати, що надало йому більш жорсткого та менш оптимістичного вигляду.

Останній раз лідери бачилися особисто 28 червня 2019 року на саміті G20 в Осаці, де Трамп жартома попросив Путіна “не втручатися у вибори”. Попри репутацію відомого гермофоба (це людина, яка має сильний страх або відразу до мікробів, бруду чи зараження. У випадку з Дональдом Трампом у медіа неодноразово писали, що він відомий саме такою особливістю — небажанням тиснути руки та підвищеною увагою до гігієни — ред.), цього разу президент США був надзвичайно тактильним: торкався плечей, ліктів і спини Путіна, коли вони разом йшли червоною доріжкою, а під час фотосесії знову потис руки.

На запитання журналіста до Путіна: “Ви припините вбивати цивільних?”, російський диктатор вдав, що не почув або не зрозумів. Після цього Трамп поклав руку Путіну на спину і повів його до президентського лімузина, щоб вирушити на місце проведення переговорів про припинення війни в Україні.

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбуваються на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж.