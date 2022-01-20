"Дотримання архітектури європейської безпеки": Боррель, Блінкен, Столтенберг та Рау обговорили ситуацію навколо України

Вони підкреслили свою рішучість продовжувати інтенсивні консультації щодо визначення шляхів врегулювання ситуації за допомогою двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив ескалацію навколо України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на комюніке Європейської зовнішньополітичної служби за підсумками чотиристоронньої телефонної розмови.

"Вони обговорили нарощування Росією військової сили навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов'язані зі спробами Росії перевизначити механізми безпеки в Європі", — йдеться у повідомленні.

Сторони "підтвердили необхідність дотримання основних принципів чинної архітектури європейської безпеки, закріплених, зокрема, в рамках ОБСЄ".

"Вони підкреслили свою рішучість продовжувати інтенсивні консультації щодо визначення шляхів врегулювання ситуації за допомогою двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії, представляючи сильний, чіткий та єдиний трансатлантичний фронт", — сказано в документі.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ держав-членів ЄС на зустрічі у французькому Бресті минулого тижня домовилися про подальше зміцнення координації зі Сполученими Штатами та НАТО, а також про розширення співпраці Європейського союзу в рамках ОБСЄ та попросили високого представника ЄС із закордонних справ Бореля координувати цю діяльність.

Чотиристороння телефонна розмова відбулася після нещодавніх обмінів думками між партнерами, зокрема з українськими колегами та напередодні переговорів США з Росією.

"Міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення цього питання на майбутньому засіданні Ради (ЄС на рівні глав МЗС — ред.) у Брюсселі у понеділок. Високий представник Боррель запросив держсекретаря Блінкена приєднатися до цієї зустрічі", — оголосила ЄВС.

Нагадаємо, НАТО незабаром надішле свої письмові пропозиції у відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Пропозиції Альянсу передбачають серйозні переговори щодо контролю за озброєннями та заходами прозорості.

Слід зазначити, 12 січня, після засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо прийняття України до Альянсу.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку із чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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