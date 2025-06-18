"Доведеться вчити російську": Каллас зробила емоційну заяву щодо України

Кая Каллас / © Associated Press

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У Євросоюзі наголосили на важливості продовження підтримки України. Йдеться, зокрема, про безпеку ЄС.

Про це сказала голова європейської дипломатії Кая Каллас, пише The Guardian.

Вона наголосила: Європейський Союз робить свій внесок зокрема тому, що Україна є першою лінією оборони Європи.

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«Ми знаємо, що Росія реагує на силу і ні на що більше», — стверджує Каллас.

Вона наголошує на важливості 18-го пакету санкцій, запропонованого ЄС, адже «кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну».

Також Каллас попередила, що ЄС слід «зробити більше для України, а також для нашої власної безпеки».

«Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не допоможемо Україні далі, нам усім слід почати вивчати російську мову. Чим сильніша Україна на полі бою сьогодні, тим сильніша вона буде за столом переговорів, коли Росія нарешті буде готова до переговорів», — відзначила дипломатка.

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Раніше йшлося про те, що Україна нещодавно отримала значно більше підтримки від Європи, ніж на початку 2025 року. При цьому США від лютого не надавали Києву жодної допомоги.

За даними Інституту світової економіки, у березні та квітні військова, фінансова та гуманітарна допомога для України від Європи сягнула близько 20,2 морд євро. Для порівняння: у січні та лютому ця сума становила приблизно 6,7 млрд євро.

Додається: вражає, що Європі вдалося закрити цю прогалину.