"Доведіть, що ви разом із нами": Зеленський звернувся до Європарламенту щодо членства України в ЄС

Очільник нашої держави виступив перед Європарламентом онлайн.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європарламенту щодо членства України в ЄС.

Про це 1 березня він заявив на засіданні Європарламенту.

"У нас дуже вмотивований народ, дуже, ми боремося за наші права, свободу та життя. А зараз ми боремося за виживання. І це наша найбільша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути повноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Довели, що ми щонайменше такі самі як ви. Доведіть, що ви разом із нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світло - темряву. Слава Україні!", - закликав президент.