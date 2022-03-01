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"Доведіть, що ви разом із нами": Зеленський звернувся до Європарламенту щодо членства України в ЄС

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"Доведіть, що ви разом із нами": Зеленський звернувся до Європарламенту щодо членства України в ЄС

Очільник нашої держави виступив перед Європарламентом онлайн.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європарламенту щодо членства України в ЄС.

Про це 1 березня він заявив на засіданні Європарламенту.

"У нас дуже вмотивований народ, дуже, ми боремося за наші права, свободу та життя. А зараз ми боремося за виживання. І це наша найбільша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути повноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Довели, що ми щонайменше такі самі як ви. Доведіть, що ви разом із нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світло - темряву. Слава Україні!", - закликав президент.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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