"Довгий шлях до відновлення довіри": Сіярто зробив гучну заяву

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після візиту до України висловився щодо процесу "відновлення довіри між державами". Мовляв, цей шлях довгий.

Угорський дипломат на своїй сторінці у Facebook опублікував відео з кадрами свого візиту.

Свій ролик міністр підписав досить лаконічно: "Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри".

З його слів, він що прибув до України із метою "відновити добросусідські відносини",бо "останній час між країнами були відкриті питання". Сіярто наголосив. що "під час переговорів було зроблено обнадійливі кроки для відновлення атмосфери довіри між Угорщиною та Україною, однак шлях ще довгий, і потрібно буде багато працювати". Угорський міністр каже, що "Будапешт до цього готовий".

Сіярто заявив, що офіційний Київ від 2015-го на законодавчому рівні нібито поступово "обмежувала права угорської меншини". Зокрема, в Закарпатській області. І цю ситуацію, вважає він, варто виправити.

"Але ми маємо одне очікування, а саме те, що угорська меншина отримає права, які вони мали до 2015 року, ми не вимагаємо багато. Ми узагальнили їх в одинадцяти пунктах. Серед них правовий статус школи, можливість отримання атестата про середню освіту угорською мовою, використання угорської мови у сфері культури та вищої освіти", - Зауважив Сіярто.

Як повідомлялося, Петер Сіярто закликав до закінчення війни Росії в Україні. До слова, 29 січня, очільник МЗС Угорщини прибув Ужгорода, де зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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