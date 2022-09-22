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"Довго не потягне": Піонтковський розповів, як Путін втратить владу

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"Довго не потягне": Піонтковський розповів, як Путін втратить владу

Фото: Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін своїми останніми рішеннями розізлив російське суспільство.

Ультрафашисти на нього зляться, що він погодився обміняти полонених з "Азовсталі", а помірковані росіяни - через мобілізацію. 

Про це у коментарі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. 

Піонтковський заявив, що російський олігарх Юрій Ковальчук пропонував Путіну оголосити диктатора хворим та відправити до Китаю. Російська влада ж повинна знайти вирішення ситуації в Україні. 

Якщо Путін на це не погодиться, то його можуть іншими методами усунути. 

"Дуже важка ситуація для вождя "руского мира" та фюрера російської держави. Довго він не протягне", – заявив публіцист.

Нагадаємо, які наслідки для Росії матимуть повна мобілізація та погрози ядерним знищенням

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