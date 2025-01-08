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"Довгоочікуване" повернення: Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото)

"Довгоочікуване" повернення: Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото)

Нардеп Микола Тищенко / Фото: Микола Тищенко / Facebook

Одіозного політика зустріли важливими запитаннями.

Скандальний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Як відомо, він ще має перебувати під домашнім арештом.

Про це повідомляють народні депутати та ЗМІ.

Тищенко заявився до ВР / ©
Тищенко заявився до ВР

Як іронічно зазначив народний депутат Ярослав Железняк, цього року у влади справжнє посилення в Парламенті.

"Повернувся на робоче місце Микола Тищенко! Ось зараз реформи підуть", - відзначив народний депутат.

У свою чергу, нардеп Олексій Гончаренко зустрів Тищенка саркастичними запитаннями про боротьбу з колцентрами. Втім народний обранець відповів, що вона "нікому не потрібна", тож він - "перегортає цю сторінку".

"Микола повернувся. Що ви, сумували?", - додав він.

Раніше стало відомо, що Микола Тищенко таки зʼявився на засідання суду у Дніпрі, але через відеозвʼязок. Нардепа судять разом з експоліцейським Богданом Писаренком. Миколі Тищенку мають заново обирати запобіжний захід. Адже його домашній арешт сплив наприкінці грудня. 

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