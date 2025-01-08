"Довгоочікуване" повернення: Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото)

Скандальний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Як відомо, він ще має перебувати під домашнім арештом.

Про це повідомляють народні депутати та ЗМІ.

Тищенко заявився до ВР

Як іронічно зазначив народний депутат Ярослав Железняк, цього року у влади справжнє посилення в Парламенті.

"Повернувся на робоче місце Микола Тищенко! Ось зараз реформи підуть", - відзначив народний депутат.

У свою чергу, нардеп Олексій Гончаренко зустрів Тищенка саркастичними запитаннями про боротьбу з колцентрами. Втім народний обранець відповів, що вона "нікому не потрібна", тож він - "перегортає цю сторінку".

"Микола повернувся. Що ви, сумували?", - додав він.

Раніше стало відомо, що Микола Тищенко таки зʼявився на засідання суду у Дніпрі, але через відеозвʼязок. Нардепа судять разом з експоліцейським Богданом Писаренком. Миколі Тищенку мають заново обирати запобіжний захід. Адже його домашній арешт сплив наприкінці грудня.

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