"Довгоочікуване" повернення: Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото)

Одіозного політика зустріли важливими запитаннями.
Скандальний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Як відомо, він ще має перебувати під домашнім арештом.
Про це повідомляють народні депутати та ЗМІ.
Як іронічно зазначив народний депутат Ярослав Железняк, цього року у влади справжнє посилення в Парламенті.
"Повернувся на робоче місце Микола Тищенко! Ось зараз реформи підуть", - відзначив народний депутат.
У свою чергу, нардеп Олексій Гончаренко зустрів Тищенка саркастичними запитаннями про боротьбу з колцентрами. Втім народний обранець відповів, що вона "нікому не потрібна", тож він - "перегортає цю сторінку".
"Микола повернувся. Що ви, сумували?", - додав він.
Раніше стало відомо, що Микола Тищенко таки зʼявився на засідання суду у Дніпрі, але через відеозвʼязок. Нардепа судять разом з експоліцейським Богданом Писаренком. Миколі Тищенку мають заново обирати запобіжний захід. Адже його домашній арешт сплив наприкінці грудня.
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