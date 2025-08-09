Довгоочікуваний мир чи нова небезпека для України: що ховається за кулісами зустрічі Трампа і Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Кілька місяців США і агресорка РФ вагалися навколо питання переговорів для обговорення припинення війни в Україні. Втім, напередодні Дональд Трамп оголосив, що за тиждень, 15 серпня, зустрінеться з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці.

Про те, чого Путін сподівається досягти від саміту з Трампом, пише The New York Times.

Наразі жодних подробиць цих переговорів немає. Однак у зустріч не братиме участь Україна, а тому шанси на будь-який негайний прорив вважаються невеликими. Разом з тим для Кремля зустріч “фюрера” і президента США вважається дипломатичною перемогою. Адже Захід ставився до Путіна - як до ізгоя від моменту його вторгнення до України 2022-го.

Реклама

Чому саміт відбувається зараз

Від січня цього року, коли Трамп знову сів у крісло президента, Вашингтон і Москва неодноразово порушували питання про можливість проведення саміту між лідерами країн. Втім, Путін хоч і прагнув до цієї зустрічі, але никав будь-яких конкретних кроків щодо припинення війни в Україні.

Сам Трамп у своїй політиці щодо Москви був неоднозначним: спочатку підтримував країну-агресорку та навіть критикував військову допомогу США Україні. Однак він неодноразово висловлював своє розчарування діями РФ. Як наслідок - встановив 8 серпня крайнім терміном для запровадження нових санкцій, якщо пан Путін не припинить війну. Ба більше - Трамп частково виправдав свої погрози, суттєво підвищивши тарифи на імпорт з Індії до США, щоб покарати Нью-Делі за продовження імпорту російської нафти.

“Російський запит на саміт пролунав якраз тоді, коли наближався крайній термін запровадження Трампом нових первинних та вторинних санкцій. Інформація про зустріч з'явилася невдовзі після того, як спеціальний посланець США Стів Віткофф провів зустріч із паном Путіним у Кремлі 6 серпня. Хоча жодна зі сторін не уточнила деталі перемовин”, - пише NYT.

Чого хоче Путін

Автор статті наголошує, цілком ймовірним є те, що кремлівський “фюрер” використовує зустріч як ще одну тактику зволікання або ж - спосіб спробувати покращити похитнуті зв'язки з Вашингтоном.

Реклама

“У ширшому масштабі ці переговори відповідають світогляду Путіна, який вважає, що великі держави повинні визначати власні сфери впливу, подібно до того, як Йосип Сталін зустрівся з президентом Франкліном Рузвельтом та прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем у Ялті 1945-го щоб розділити повоєнну Європу”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сучасний диктатор РФ вважає, що величезний ядерний арсенал Росії все ще робить її світовою державою, навіть попри те, що РФ виробляє дуже мало того, що потрібно решті світу, окрім енергії. Окрім того, для Путіна розпад СРСР - це “найбільша геополітична катастрофа століття”, а тому він десятиліттями прагнув відновити контроль сучасної Росії над Україною.

The New York Times припускає, що під час зустріч з Трампом очільник Кремля висуватиме ті самі максималістські вимоги: проголошення східної України російською; не допустити вступу України до НАТО; запобігти розширенню Альянсу на колишні радянські території; обмеження чисельності української армії та забезпечення дружнього ставлення уряду до Москви.

Що стоїть на кону для Трампа

Одна з передвиборчих обіцянок Трампа полягала в тому, щоб закінчити війну в Україні за 24 години. Втім, цей термін давно минув, але американський президент все ще вважає себе найуспішнішим у укладанні угод та не приховує, що хоче отримати Нобелівську премію миру.

Реклама

Зауважимо, що позиція президента США щодо війни була нестабільною. Втім, його розчарування Путіним лише зростало і він не один раз критикував бомбардування Росією українських міст та не стримував слів на адресу самого господаря Кремля.

Чи дасть зустріч бодай якийсь прорив

Україна не буде представлена на зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Президент США заявив, що нібито невдовзі після цього зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Втім, наголошує The New York Times, відсутність президента України вже обмежила результат. Адже Європа, яка також має велику зацікавленість у результаті війни, не буде представлена на Алясці.

“Незважаючи на величезні втрати та руйнування, які війна завдала Україні, опитування показують, що переважна більшість українців відкидають ідею територіальних та інших поступок, яких вимагає Кремль. Відмова обох сторін йти на поступки вже давно гальмує будь-які зусилля щодо досягнення врегулювання шляхом переговорів, і зараз мало ознак оптимізму”, - пише видання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска. Це місце не випадкове. Саміт на Алясці – це географія як метафора та послання, пише Sky News. Зокрема, таке рішення сигналізує про стратегічний паритет – лідери двох країн зустрічаються віч-на-віч у місці, де їхні інтереси буквально перетинаються.

Реклама

Тим часом Politico пише, що Трамп обговорює з Європою умови Путіна щодо припинення війни. Спецпосланець Стів Віткофф цього тижня повернувся з Москви і доповів Трампу про вимоги, за яких Росія готова припинити бойові дії в Україні. Деталі не розголошуються, але глава Білого дому підтвердив, що серед них є питання територій.