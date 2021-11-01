Довибори двох нардепів: яка партія може отримати поповнення у Верховній Раді

Довибори двох нардепів: яка партія може отримати поповнення у Верховній Раді

ЦВК завершує підрахунок голосів на двох округах у Херсонській та Черкаській областях, де відбулися проміжні вибори народних депутатів.

За попередніми результатами підрахунку голосів у Центральній виборчій комісії визначилися лідери виборів до Верховної Ради, які відбувалися у неділю, 31 жовтня, в окрузі №184 (Херсонська область) та окрузі №197 (Черкаська область).

ТСН.ua нагадує, чому виборці двох округів знову обирали своїх представників до парламенту, і повідомляє останні дані із ЦВК щодо лідерів виборчих перегонів.

Херсонська область

В окрузі №184 (охоплює Нову Каховку, Бериславський район, а також частини Каховського і Херсонського районів) довибори до парламенту було оголошено через те, що попередній народний обранець Ігор Колихаєв у 2020 році був обраний мером Херсона і віддав перевагу місцевому самоврядуванню, склавши повноваження народного депутата.

На вакантне місце претендувало 15 кандидатів — як представників партій, так і самовисуванців. Явка на виборах була надзвичайно низькою — трохи більш ніж 21%.

У ЦВК підрахували уже понад 99% бюлетенів. За даними підрахунку, на виборах впевнено лідирує колишній голова Херсонської ОДА, представник партії “Слуга народу” 37-річний Сергій Козир. За нього віддали свої голоси 64,58% виборців.

Також читайте Вибори мерів та депутатів: зафіксували низьку явку та майже 130 порушень

Кандидат від "Європейської солідарності", заступник директора аграрного підприємства "Злато Таврії" Ігор Йосипенко отримав підтримку 14% виборців. Кандидатка "Національної платформи" Катерина Одарченко - майже 6%.

Черкаська область

У 197-му окрузі, до якого належать міста Канів, Золотоноша та прилеглі райони, обирали представника до парламенту, оскільки колишній нардеп Олександр Скічко був призначений головою Черкаської облдержадміністрації.

Явка виборців тут була трохи краща, ніж на Херсонщині, але все ж мізерна — трохи більш ніж 25%. Кандидатів же було значно більше - загалом 25 осіб.

У ЦВК підрахували понад 80% бюлетенів. Лідирує — знову ж таки кандидат від "Слуги народу", мер Золотоноші Віталій Войцехівський, за якого віддали голоси 46,95% виборців.

Найближчий переслідувач, безпартійний самовисуванець Владислав Голуб отримав майже 26% підтримки. Далі розташувалися ексдепутат від "Свободи" Андрій Іллєнко - понад 9% та

кандидат від "Європейської солідарності" Роман Сущенко, якого незаконно утримували в Росії у 2016-2019 роках, - трохи більш ніж 8% голосів,

Якщо не трапиться нічого надзвичайного, то переможцями на довиборах ЦВК зможе оголосити представників президентської партії “Слуга народу” Сергія Козира та Віталій Войцеховського.

Вибори народних депутатів та міських голів – хто лідирує та чи минулося без сутичок | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання