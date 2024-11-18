Дозвіл Байдена завдавати ударів по РФ є провокаційним проти Трампа - CNN

Це значно ускладнить завдання Трампу, який обіцяв укласти мир.

Дозвіл американського президента Джо Байдена завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії є досить провокаційним.

Про це йдеться у статті CNN.

Видання зазначає, що рішення Байдена ускладнить новообраному президенту США Дональду Трампу виконати його обіцянку укласти мир.

"Це правда, що Москва зараз доволі слабка у військовому плані і навряд чи домагатиметься повномасштабного конфлікту з НАТО або США. Але в якийсь момент Кремль прагнутиме відновити своє стримування", — ідеться в статті.

Журналісти видання пишуть, що мета полягає в тому, щоб змусити адміністрацію Байдена зробити більший внесок у війну в Україні — по-справжньому зняти рукавички.

"Тепер обраний президент Дональд Трамп може думати, що він може говорити про мир, але він успадкує війну, в якій ставки щойно стали значно вищими", — підкреслює автор тексту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі прокоментували дозвіл на удари по РФ західною далекобійною зброєю.

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