Дозвіл Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна: у Кремлі відреагували

Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні". Вона заявила, що на території Росії в цього органу "не має повноважень".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Це рішення для нашої країни не має жодного значення, зокрема з правової точки зору", - заявила Захарова.

Захарова також заявила, що "Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Окрім Путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.