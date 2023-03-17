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Дозвіл Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна: у Кремлі відреагували

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2380
Час на прочитання
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Дозвіл Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна: у Кремлі відреагували

Фото: Associated Press

Росія не планує видавати суду в Гаазі злочинця Путіна.

Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні". Вона заявила, що на території Росії в цього органу "не має повноважень". 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

"Це рішення для нашої країни не має жодного значення, зокрема з правової точки зору", - заявила Захарова. 

Захарова також заявила, що "Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює". 

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Окрім Путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

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Дата публікації
Перегляди
2380
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