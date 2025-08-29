Дозвіл на перетин кордону для чоловіків 18-22 років: Зеленський пояснив, для чого ухвалене це рішення

Президент України Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалене рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки не матиме негативного впливу на обороноздатність країни, а натомість допоможе зберегти молодь для України.

Про це Зеленський сказав на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

«Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили, бо вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що вони втрачають зв’язок з Україною», — сказав він.

Реклама

Президент зазначив, що ця проблема наростає, і тому було прийнято рішення дозволити виїжджати 18-22-річним хлопцям. Глава держави наголосив, що рішення ухвалювалося після консультацій із військовими й освітянами.

«Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи в Україні, а й вступати в українські виші. Не за кордоном, а в Україні. І, що важливо, закінчувати ці виші. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань і була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі не спостерігається масових виїздів з України 18-22-річних хлопців.

Що передувало

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Реклама

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.