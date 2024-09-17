Дозвіл на удари вглиб РФ: у Держдепі США зробили чергову заяву

Міллер наголосив, що Штати надають Україні іншу допомогу для перемоги у війні.

Зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики Вашингтона щодо можливого дозволу для ЗСУ на удари вглиб території агресорки Росії.

Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер.

"У мене немає оголошень про зміни в нашій політиці сьогодні", - наголосив він.

З його слів, Вашингтон надалі продовжать обговорювати з Києвом можливі способи підтримки, аби Україна могла виграти цю війну. Міллер каже, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

"Ми завжди обговорюємо з українцями, що їм необхідно і як ми можемо надати їм підтримку якнайкраще", - зауважив він.

також Меттью Міллер нагадав: держсекретар США Ентоні Блінкена заявив про те, що Штати готові "адаптувати і коригувати цю політику за необхідності, аби це мало "стратегічний сенс".

Втім, представник Держдепартаменту не відповів на запитання про те, чи може політика щодо ударів надалі все ж таки бути змінена. Він лише наголосив, що в нього "немає жодних оголошень сьогодні" щодо цього.

Нагадаємо, видання Times дізналося, чи дозволить Британія Україні завдавати ударів по РФ. Зокрема, відомо, що Лондон не хоче діяти самостійно у цьому питанні.

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