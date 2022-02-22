Дозвіл Путіну вводити війська за кордон: Столтенберг дав свою оцінку

Він заявив, що НАТО з союзниками попереджали про це ще багато місяців тому.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Ради Федерації Росії на застосування військової сили за межами держави вкладається у модель її агресивної поведінки.

Про це генсек Альянсу сказав на брифінгу після засідання Комісії Україна-НАТО у вівторок, 22 лютого.

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"Запит на дозвіл застосування сили за межами російської території лише додає до моделі рішень і дій Росії в останні місяці, що призвело до найнебезпечнішого моменту для нашої безпеки за останні десятиліття", – сказав Столтенберг.

"Це лише ще один крок", – додав він, зазначивши, що НАТО разом з союзниками попереджали про це тривалий час.

"Це було передбачувано ще багато місяців тому", – сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила запит російського президента Володимира Путіна на застосування російської армії закордоном.

Цього ж вечора президент РФ заявив, що Росія надаватиме військову допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

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