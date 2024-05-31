Дозвіл США бити по території Росії: Зеленський прокоментував рішення Вашингтона

Глава держави каже, що таке рішення США - крок вперед.

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав повідомлення від військових про дозвіл США бити по території Росії.

Про це український лідер під час пресконференції на третьому саміті Україна - Північна Європа.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", - наголосив Зеленський.

Рішення Вашингтона щодо використання наданої зброї президент назвав кроком вперед. З його слів, для України - це можливість захистити жителів прикордонних територій.

"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу - це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Білому домі послабили свою політику і дозволили бити по території РФ американською зброєю. Втім, певні обмеження ще залишаються. Так, ударів можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Реакція Росії

В адміністрації російського президента Володимира Путіна відреагували на рішення США. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Тепер, з його слів, йдеться про втягнення Штатів у війну - або, як сказав речник Путіна, - у конфлікт.

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