Дозвіл Трампа продовжувати війну Росії та України поставив конгресменів у незручне становище

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своїми заявами про можливе продовження війни між Росією та Україною поставив законодавців США у складне становище щодо планів запровадити «розгромні» санкції проти Москви. Це загальмувало просування законопроєкту в Сенаті, який користується широкою підтримкою з обох партій.

Про це пише Bloomberg.

Сенатський законопроєкт, який має понад 80 співініціаторів — рівень підтримки, який майже не трапляється у двопартійній системі, передбачає жорсткі економічні обмеження, здатні позбавити Росію близько 60 мільярдів доларів доходів щороку. Втім, попри таку вагому підтримку, законодавці не поспішають протистояти президентові.

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Після того, як Трамп заявив, що поки не ознайомився із законопроєктом, але робитиме «те, що вважатиме за потрібне у правильний час», розгляд документа в Сенаті, який планували розглянути вже цього місяця, призупинився.

Ліндсі Грем, один зі співавторів законопроєкту від Республіканської партії, який сподівався затвердити його до саміту «Великої сімки» в Кананаскісі (Альберта), зменшив активність після заяв Трампа, повідомивши у твіттері, що тісно координувався з Білим домом з першого дня.

Втім, Білий дім наголошує, що остаточне рішення щодо санкцій належить лише президентові, який демонструє небажання підтримувати план Грема. Це відбувається на тлі його розчарування через неможливість швидко укласти мирну угоду, яку він обіцяв під час виборчої кампанії.

Європейці посилюють тиск, Україна з надією чекає

Поки США вагаються, європейські лідери рухаються вперед із планами посилити обмеження для російських фінансових установ та нафтового експорту. Німецький канцлер Фрідріх Мерц на зустрічі з Трампом закликав посилити тиск на Путіна задля припинення війни, але зазначив, що переговори просуваються повільно, а бойові дії тривають.

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Напад України дронами 1 червня по російських стратегічних об’єктах продемонстрував високі можливості Києва, але, за словами джерел у США, посилив рішучість Путіна продовжувати війну.

Минулої п’ятниці Росія завдала масштабного ракетного та безпілотного удару по Харкову, у результаті чого загинуло щонайменше троє людей, а 21 отримав поранення.

Санкції — «ризикована, але смілива» пропозиція

Законопроєкт Сенату передбачає запровадження максимальних тарифів (до 500%) на російські нафту, газ та інші товари, що торкнеться і великих торгових партнерів США — Китаю, Індії тощо. Це створить ризик різкого стрибка світових цін на енергоносії, але, за словами експертів, це необхідний крок для зупинки війни.

У разі, якщо Росія не припинить війну чи порушить режим припинення вогню, санкції вступлять у дію автоматично.

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Головний радник українського президента Андрій Єрмак після візиту до Вашингтона висловив надію, що санкції швидко почнуть працювати, а щодо можливого запровадження обмежень проти України — сигналів не було.

Позиція Трампа

Президент США не виключив можливість нових санкцій, але натякнув, що вони можуть торкнутися і України. Він зазначив: «Вони чекають мого рішення, і я, можливо, скоро визначусь. Закон дуже жорсткий».

Секретар Держдепартаменту Марко Рубіо на слуханнях у Сенаті повідомив, що Трамп вважає: загроза нових санкцій може призвести до зриву мирних переговорів з боку Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії тільки тоді, «якщо це буде необхідно». Він називає цей законопроєкт «дуже жорстким».

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