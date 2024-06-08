Дозвіл Україні бити по РФ наданою зброєю: Фіцо після замаху зробив заяву

Прем'єр вважає, що після цього наступить загострення ситуації.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який одужує після замаху, не вітає дозволу низки країн Заходу на застосування Україною їхнього озброєння по території РФ. Політик також віддав голос на виборах до Європарламенту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

З його слів, дозвіл на застосування зброї для атаки цілей на території Росії – це "доказ того, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруги з РФ". Що більше, Фіцо висловив впевненість, що ескалація "обов'язково станеться".

"Як прем'єр-міністр Республіки Словаччина, я не буду втягувати Словаччину в жодні подібні військові пригоди. В межах наших малих словацьких можливостей я зроблю все, щоб мир став пріоритетом перед війною", - наголосив словацький прем'єр.

Фіцо повідомив, що голосував у лікарні. Він назвав "важливими" ці вибори. Прем'єр зауважив, мовляв, "треба голосувати за євродепутатів, які будуть підтримувати мирні ініціативи, а не продовження війни".

Нагадаємо, напередодні Роберт Фіцо зробив першу заяву після замаху на його життя, який 15 травня скоїв відомий письменник та активіст 71-річний Юрай Цинтула. Зокрема, він наголосив, не вважає спробу вбити його лише божевільними діями окремого радикала.

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