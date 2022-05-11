"Дозволили Путіну отримати те, чого у нього бути не повинно": Кулеба розкритикував Захід за зволікання із наданням зброї

"Дозволили Путіну отримати те, чого у нього бути не повинно": Кулеба розкритикував Захід за зволікання із наданням зброї

Україна ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вела активні переговори з партнерами щодо надання зброї. Однак західні країни неохоче погоджувалися, у зв'язку з чим було "втрачено час".

Переговори України із партнерами про військову допомогу велися протягом декількох місяців до 24 лютого і в перші тижні після початку повномасштабної війни. Однак, бажаної допомоги Україна так і не отримувала.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі Politico.

"Я запитав його, що, можливо, нарешті прийшов час дати Україні ЗРК Patriot. Він сказав: "Дмитро, в принципі, це може статися. Але буде потрібно не менше двох або трьох місяців, щоб навчити ваших людей, як їх використовувати", - пригадав Кулеба розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наприкінці лютого.

Кулеба зауважив, що ніхто зі сторін не міг припустити, що війна затягнеться, але, на його думку, хід протистояння міг бути іншим, якби Україна мала необхідне озброєння.

"Але якби нас від початку почули про зброю, якби нам не доводилося годинами і днями пояснювати партнерам, чому нам потрібна саме ця зброя, а не інша, ми б вже отримали її і навчили всіх, і ситуація була б зовсім іншою, було б значно краще. Ми всі втратили час і дозволили Путіну отримати те, чого у нього бути не повинно", - заявив Кулеба.

Кулеба зазначив також, що саме на саміті в Німеччині США переконали євросоюзників "перевести Україну з радянської зброї на зброю НАТО".

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому Україні потрібно швидше і більше зброї.

Читайте також: