Дозволив сам Путін: Фейгін пояснив заяви Пригожина про втручання РФ у вибори в США

Російський олігарх, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив заяву про вплив Росії на вибори в у США з дозволу самого президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку російський опозиціонер і юрист Марк Фейгін висловив "24 каналу".

Він пояснив, що попри неприйнятність таких заяв у зовнішній політиці, Пригожин все ж зробив її, адже не є частиною апарату влади й ніколи нею не був.

"Він близька саме до Путіна людина. Тому все, що відбувається у зв'язку з війною та до неї, це, безумовно, пояснюється близькістю до вищої влади, до самого Путіна", – сказав Фейгін.

Він звернув увагу на те, що у Пригожина – бекґраунд людини, що сиділа у в'язниці за низкою статей, і це дається взнаки.

"Просто в цій ситуації він отримав дозвіл на певну самостійну поведінку, але у відомих межах. Ми ж не бачили, щоб він Путіна критикував особисто", – зазначив опозиціонер.

"Можливо, це (заяви Пригожина – ред.) використовується для провокації певної додаткової. Ну ось заявити таке в день виборів у Сполучених Штатах, що ми втручалися, втручаємося й будемо втручатися", – припустив Фейгін.

Він нагадав, російський олігарх перебуває під слідством ФБР разом із деякими своїми співробітниками за втручання до виборів у США 2016 року, тож Пригожин точно ускладнив свою долю цими заявами.

Втручання РФ у вибори в США

Нагадаємо, на тлі заяв Пригожина, який де-факто зізнався у минулому і майбутньому втручанні РФ у виборчий процес у США, речник Держдепартаменту Нед Прайс, заявив, що його держава готова запровадити санкції проти будь-якого суб'єкта, який намагатиметься втрутитися у виборчий процес.

Зауважимо, що також видання The New YorkTimes повідомило, що РФ намагається втрутитись у проміжні вибори в США, щоб завадити передавати Україні військову допомогу.

Додамо, за оцінками експосла США Джона Гербста, підтримка України не зміниться після проміжних виборів у США, незважаючи на зростання числа республіканців у Конгресі.

Вибори у США: республіканці обіцяють перекрити допомогу Україні

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