"Драматичні" вибори спікера Палати представників США: хто ним став і яку роль зіграв Трамп

За словами одного з конгресменів, новообраний спікер Майк Джонсон "не вижив би без Трампа".

Новим спікером Палати представників Конгресу США знову став республіканець Майк Джонсон. Він переміг свого опонента у п'ятницю, 3 січня, але лише після другого туру голосування та з мінімально необхідною кількістю голосів.

Про це пише CNN.

В передостанній день 2024 року Дональд Трамп назвав Майка Джонсона "хорошою, працьовитою, релігійною людиною" та заявив, що хотів би й надалі бачити його на посту спікера Палати представників.

"Він буде робити правильні речі, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка", – написав новообраний президент США у соцмережі Truth Social.

Але під час першого голосування у нижній палаті Конгресу жоден з кандидатів не подолав необхідний поріг у 218 голосів: республіканця Джонсона підтримали 216 конгресменів, а демократ Гакім Джеффріст набрав 215 голосів.

Через деякий час відбулося друге голосування, під час якого двоє республіканців змінили свою позицію та віддали голоси за Джонсона. За словами численних джерел видання, саме Трамп поговорив із конгресменами Ральфом Норманом та Кейтом Селфом і переконав їх проголосувати за свого протеже.

Видання зазначило, що це було "драматичне голосування" у якому Майк Джонсон виборов перемогу з мінімально необхідними 218 голосами навіть з республіканською більшістю у Палаті представників та сильною підтримкою новообраного президента США.

Один з конгресменів Енді Бігс заявив у коментарі журналістам, що Джонсон "не вижив би без підтримки Трампа".

Сам наступний президент США Дональд Трамп, до інавгурації якого залишилось менш ніж три тижні, привітав Джонсона з переобранням.

"Вітаємо спікера Майка Джонсона з отриманням безпрецедентного Вотуму довіри у Конгресі. Майк буде великим спікером і наша країна стане бенефіціаром. Народ Америки чекав чотири роки здорового глузду, сили та лідерства. Вони отримають це зараз, і Америка стане величнішою, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон у своєму першому виступі після переобрання заявив, що новий Конгрес "прислухається до голосів народу".

"Останніми місяцями ми стали свідками чогось, що відбувається — чогось дійсно примітного, політичного моменту в нашій сучасній історії: масове піднесення американців з усіх штатів, рас та релігій, які тепер вимагають, щоб ми знову поставили інтереси американців на перше місце. І ми це зробимо", – заявив Джонсон.

Він також наголосив, що "головним пріоритетом" під його керівництвом буде захист кордонів.

"У координації з президентом Трампом цей Конгрес надасть нашим прикордонникам та міграційним агентам ресурси, необхідні їм для виконання своєї роботи. Ми убезпечимо кордон, депортуємо небезпечних, злочинних, нелегальних іммігрантів і зрештою закінчимо будівництво прикордонної стіни", – підкреслив спікер.

Нагадаємо, Трамп запропонував ще кількох кандидатів на посади. Новообраний президент Дональд Трамп оголосив відразу про кілька номінацій, серед яких були: кандидат на посаду голови Федерального управління залізниць (FRA), майбутні високопосадовці Міністерства юстиції США, а також ті, хто продовжить свою кар'єру як дипломати.

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