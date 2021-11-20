"Драми немає. Є реалії в політиці": президент Болгарії підтвердив свої слова про "російський Крим"

"Драми немає. Є реалії в політиці": президент Болгарії підтвердив свої слова про "російський Крим"

Радев вважає Крим російською територією.

Президент Болгарії Румен Радев підтвердив свої слова про "російський Крим".

Втім, Радев визнав, що дії Кремля порушили міжнародне право, повідомив канал bTV.

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"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму - це порушення міжнародного права. Втім, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці. На даний момент Крим належить Росії" - сказав болгарський лідер.

Слід зауважити, що днями Румен Радев назвав анексований Крим начебто "російською територією", а також заявив про, мовляв, "неефективність санкцій ЄС" проти Росії. За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому, на його думку, найголовніше – шукати діалог з Москвою. Після заяв болгарського лідера МЗС України вимагає від Радева спростування заяви про "російський Крим".

Як повідомлялося, дитячий атлас від National Geographic Україну надрукував без Криму. Крім того, на декількох мапах Крим розмежували з українською державою ще й пунктирною лінією російського кордону.

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