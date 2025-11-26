Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України: в адміністрації Трампа прокоментували

Ден Дрісколл і Дональд Трамп. / © Associated Press

Джерела NBC повідомили, що спецпредставник США для просування мирного плану Ден Дрісколл попередив Україну про «неминучу поразку» у війні. У Вашингтоні відреагували на інформацію ЗМІ.

У соцмережі Х з’явилася реакція американського держсекретаря Марко Рубіо.

Високопосадовець спростував матеріал телеканалу та назвав його неправдивим. Мовляв, йдеться про фейкові новини про нібито розкол в адміністрації Білого дому.

“Ця історія є лише останнім прикладом тривалої серії 100% фейкових новин, в яких стверджується, що в адміністрації Трампа існують розбіжності щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують речі”, - заявив держсекретар США.

Інформація NBC News

Американський новинний телевізійний канал з посиланням на власні джерела заявило, що під час візиту до Києва Дрісколл попередив українських посадовців про “неминучу поразку”. З його слів, нібито Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, а РФ може воювати "нескінченно довго".

Американський посадовець також висловив думку, мовляв, ситуація для України з часом лише погіршуватиметься, а тому краще домовитися про мирне врегулювання зараз.

"Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду", - розповіло одне з джерел у коментарі виданню.

