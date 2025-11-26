ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
869
Час на прочитання
1 хв

Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України: в адміністрації Трампа прокоментували

Високопосадовець спростував матеріал телеканалу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ден Дрісколл і Дональд Трамп.

Ден Дрісколл і Дональд Трамп. / © Associated Press

Джерела NBC повідомили, що спецпредставник США для просування мирного плану Ден Дрісколл попередив Україну про «неминучу поразку» у війні. У Вашингтоні відреагували на інформацію ЗМІ.

У соцмережі Х з’явилася реакція американського держсекретаря Марко Рубіо.

Високопосадовець спростував матеріал телеканалу та назвав його неправдивим. Мовляв, йдеться про фейкові новини про нібито розкол в адміністрації Білого дому.

“Ця історія є лише останнім прикладом тривалої серії 100% фейкових новин, в яких стверджується, що в адміністрації Трампа існують розбіжності щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують речі”, - заявив держсекретар США.

Інформація NBC News

Американський новинний телевізійний канал з посиланням на власні джерела заявило, що під час візиту до Києва Дрісколл попередив українських посадовців про “неминучу поразку”. З його слів, нібито Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, а РФ може воювати "нескінченно довго".

Американський посадовець також висловив думку, мовляв, ситуація для України з часом лише погіршуватиметься, а тому краще домовитися про мирне врегулювання зараз.

"Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду", - розповіло одне з джерел у коментарі виданню.

Дата публікації
Кількість переглядів
869
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie