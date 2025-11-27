США лякали європейців російськими ракетами для просування "мирного плану" - NYT

Ден Дрісколл / © Associated Press

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл намагався переконати європейських союзників якнайшвидше закінчувати війну в Україні, використовуючи дані про зростання загроз з боку Кремля.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела.

Дрісколл під час зустрічі з європейцями розповів, що Росія упродовж років запускала ракети по Україні так швидко, як тільки могла, але зараз виробляє їх так, що має можливості накопичувати ракети великої дальності.

Чиновники, знайомі з ситуацією, стверджують, що ці заяви Дрісколла були нічим іншим як попередженням про те, що необхідно швидко досягти мирного врегулювання в Україні, оскільки серйозна ракетна загроза нависла як над нею, так і за межами країни, що стала жертвою нападу РФ.

Західні посадовці, які були присутні під час висловлення заяв американського посадовця, відреагували на його попередження та назвали нарощування потужностей армії Росії тривожним.

Як пише видання, попри те, що РФ навряд чи скоротить кількість озброєння навіть тоді, коли війна в Україні припиниться, зупинка конфлікту «може усунути потенційне виправдання» для Кремля щодо запусків своїх ракет та безпілотників по територіях інших країн.

Нагадаємо, Ден Дрісколл під час передавання початкового мирного плану попередив українську владу про обмежені можливості США та НАТО змінити складну ситуацію на фронті.