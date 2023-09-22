"Дрони атакують не Румунію": президент про падіння безпілотників у країні

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав проблемою падіння російських дронів на території його країни під час атак армії РФ на дунайські порти України.

Про це румунський президент заявив на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, повідомляє Agerpres

"Дрони атакують не Румунію, але те, що їхні частини падають на територію країни, є реальною проблемою, яку необхідно вирішити. Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не рахуються", – наголосив Йоганніс.

Атаки Москви на українські порти він назвав воєнними злочинами. Також Йоганніс наголошує на тому, що мешканці румунського берега Дунаю поблизу районів, які постраждали від атак, бояться.

"Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними", – каже президент Румунії.

Як повідомлялося, у НАТО назвали падіння уламків дронів у Румунії "випадковими інцидентами", а не спрямованими нападами. Втім, ці інциденти можуть повторитися.

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