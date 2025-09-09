Дрони атакували Сочі, коли там був Путін: реакція Кремля

Володимир Путін бере участь у відеоконференції в Сочі 8 вересня. / © Associated Press

Російський "фюрер" Володимир Путін, ймовірно, перебував у Сочі, коли місто атакували безпілотники в ніч проти 9 вересня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Агентство. Новости".

Дрони атакували місто вночі. Тричі у Сочі лунали сирени повітряної тривоги, а місцевий аеропорт було закрито на понад пів години. Міноборони РФ відзвітувало, що нібито приземлило у Краснодарському краї два БпЛА, а 15 — над Чорним морем

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що загинув водій автомобіля, на який впали уламки збитого дрона. У місті пошкоджено "близько шести" приватних будинків.

Ресурс зауважив, що у момент атаки в Сочі міг перебувати Путін. Напередодні він за допомогою відеозв'язку брав участь в позачерговій зустрічі БРІКС, повідомлялося на сайті Кремля. За кілька годин до цього до міста прибув Іл-96-300ПУ льотного загону «Росія» з бортовим номером RA-96024, свідчать дані Flightradar24. Саме цим літаком президент літав на Аляску на зустріч з Дональдом Трампом. Згідно з даними Flightradar24, президентський борт досі перебуває в Сочі.

Що кажуть у Кремлі

Речник президента-диктатора Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ заявив, мовляв, нічна атака безпілотників не вплинула на графік роботи Володимира Путіна.

"Графік президента незмінний. Він реалізується за планом", — наголосив Пєсков.

Нагадаємо, у серпні біля палацу Володимира Путіна під Геленджиком сталася пожежа. До ліквідації займання було залучено 550 пожежників та 89 одиниць техніки, зокрема вертоліт. За інформацією видання BILD, причиною загоряння стало падіння українського дрона приблизно за 10 км від палацу.