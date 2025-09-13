Дрони долетіли до Польщі, а генсек НАТО не впевнений у навмисних діях РФ: нові заяви Рютте

Марк Рютте. / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте досі відмовляється робити висновки щодо того, чи було вторгнення російських дронів до Польщі навмисним чи ні.

Про це заявив генеральний секретар під час пресконференції, повідомляє The Guardian.

Видання наголошує, що Рютте від моменту інциденту неодноразово використовував обережні формулювання щодо того, чи був цей галіт навмисним. Він зауважує, мовляв, наміри “все ще оцінюються”.

“Наша оцінка інцидентів, що сталися в середу (10 вересня - Ред.), триває, і незалежно від того, чи були дії Росії навмисними, Росія порушила повітряний простір НАТО. Ми, як Альянс, повинні чітко заявити про нашу рішучість і здатність захищати нашу територію”, - наголосив він.

За словами Рютте, незалежно від того - “яка була мета, була це помилка чи ні”, НАТО розслідує наліт російських БпЛА на країну-члена Альянсу. Він назвав дії РФ “безрозсудними”, “неприйнятними” і “надзвичайно серйозними”.

“Це була група російських дронів. Навіть якщо вони не мали наміру вторгнутися до Польщі, якщо це буде результатом цього... Звичайно, якщо це було навмисно, то це ще серйозніше. Але в обох випадках це безрозсудно і неприйнятно. Саме росіяни ризикують”, - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич наголосив, що в Альянсі сумніваються, чи дійсно атака на Польщу була навмисною. Мовляв, треба дізнатися більше деталей. Також, з його слів, інформація щодо точної кількості БпЛА також потребує уточнень.

Натомість віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що Польща має докази навмисного удару РФ. З його слів, Росія навмисно напала на країну. Варшава має факти, які підтверджують, що це була “спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією".