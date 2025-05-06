- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони проти дронів: Зеленський анонсував нову "повітряну мережу" захисту України
Зеленський акцентував увагу на двох ключових напрямках: стабільному фінансуванні Збройних сил та впровадженні передових технологій захисту неба.
Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили два ключові напрями: фінансування армії та захист неба від «шахедів».
Про це пише Офіс Президента.
«Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів», — заявив глава держави.
За його словами, доповідь на цю тему надав міністр фінансів України.
Також на Ставці обговорювали один з найактуальніших напрямів оборони — перехоплення дронів-камікадзе за допомогою інших дронів.
«Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни», — зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що вже доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активізувати співпрацю з партнерами для фінансування виробництва таких перехоплювачів.
Водночас він анонсував, що за кожним регіоном України буде закріплена окрема зона відповідальності щодо використання й розвитку цієї технології.
Нагадаємо, Зеленський повідомив про наміри створити навчальну базу для пілотів винищувачів F-16 за межами України. Це питання він обговорював із президентом Чехії Петром Павелом. Однак, з огляду на безпеку таку навчальну базу наразі не можна відкрити на території України.