Дрони проти дронів: Зеленський анонсував нову "повітряну мережу" захисту України

© Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили два ключові напрями: фінансування армії та захист неба від «шахедів».

Про це пише Офіс Президента.

«Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів», — заявив глава держави.

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За його словами, доповідь на цю тему надав міністр фінансів України.

Також на Ставці обговорювали один з найактуальніших напрямів оборони — перехоплення дронів-камікадзе за допомогою інших дронів.

«Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що вже доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активізувати співпрацю з партнерами для фінансування виробництва таких перехоплювачів.

Водночас він анонсував, що за кожним регіоном України буде закріплена окрема зона відповідальності щодо використання й розвитку цієї технології.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про наміри створити навчальну базу для пілотів винищувачів F-16 за межами України. Це питання він обговорював із президентом Чехії Петром Павелом. Однак, з огляду на безпеку таку навчальну базу наразі не можна відкрити на території України.